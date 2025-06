E’ stato pubblicato dal Comune di Castelvetrano l’avviso per l’individuazione di 72 caregiver che beneficeranno del progetto promosso dall’Aias sez. di Castelvetrano e finanziato dalla Fondazione con il Sud “C2 – CARE FOR CAREGIVERS”. Al fine di individuare i beneficiari del progetto, i residenti del Distretto Socio Sanitario 54 (Comuni di: Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa) possono presentare istanza di partecipazione.

Il progetto si fonda sulla presa in carico olistica dei caregivers (persone che si prendono cura in modo continuativo di un altro soggetto dipendente, come un disabile), basata sull’analisi delle loro esigenze e dei loro bisogni, e sul loro coinvolgimento nella definizione e costruzione del progetto personale che mira a fornir loro strumenti, risorse e competenze per aumentare la loro autonomia, fiducia in sé stessi e capacità di affrontare sfide e prendere decisioni che riguardano la loro vita, nella consapevolezza di voler migliorare la qualità della vita dell’intero nucleo familiare. Il progetto ha una durata di 48 mesi ed ogni anno è prevista la presa in carico di 24 caregivers, che saranno suddivisi per i comuni facenti parte del Distretto D54.

12 Caregiver saranno selezionati per Castelvetrano; 4 a Campobello di Mazara; 4 a Partanna; 2 a Santa Ninfa; 1 a Poggioreale; 1 a Salaparuta. Il modello prevede la realizzazione di piani di intervento individualizzati al cui interno troveranno spazio tutte le possibili attività previste dal progetto che saranno erogate con differente intensità a seconda dei bisogni dei singoli caregivers.

Tra le attività sono previste il supporto pratico e psicologico nella gestione del familiare; la realizzazione di attività teatrali; la partecipazione a momenti ricreativi.

I partners coinvolti nel progetto sono: Università di Palermo – Dipartimento Cultura e Società; AIAS ETS – sez. di Castelvetrano; Distretto Socio Sanitario n. 54 – comune capofila Castelvetrano; Società Cooperativa Sociale “Talenti”; Associazione “Con Noi e Dopo di Noi”; Associazione Teatrale Artistico Culturale “Teatro Libero”.

“C2 – CARE FOR CAREGIVERS” è rivolto a coloro che risiedono nei Comuni del Distretto 54: Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa; il familiare assistito dovrà essere in possesso della Certificazione di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/92; e bisogna essere in possesso di I.S.E.E. Socio-Sanitario non prevedendo un limite massimo di accesso.

Gli interessati dovranno presentare istanza “brevi manu” presso l’Ufficio protocollo del rispettivo Comune di residenza del Distretto Socio-Sanitario D54 su apposito modulo fornito dall’Amministrazione Comunale. Le richieste di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 18/07/2025 ore 12.00 pena la non ammissibilità.

Il modello dell’istanza (All. A) è scaricabile dai siti web istituzionali dei comuni facenti parte del Distretto. La domanda (All. A) deve essere corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità; verbale della commissione attestante la disabilità ai sensi dell’art.3 della legge n.104/92, del familiare assistito, certificazione I.S.E.E. Socio-Sanitario in corso di validità ai sensi della normativa vigente.

AUTORE. Patrizia Vivona