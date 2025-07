La condotta idrica di Castelvetrano ha meno portata d’acqua e, quindi, si rende necessario razionalizzarne l’uso. E’ quello che viene chiesto dall’Amministrazione comunale ai cittadini di Castelvetrano. Da qui la necessità di una variazione dei turni di erogazione dell’acqua a giorni alterni, per il periodo dal 19 al 31 luglio 2025. Da parte di Siciliacque Spa il Comune non ha ottenuto una ulteriore integrazione nella fornitura d’acqua e, nel frattempo, il Comune ha dovuto dare ulteriori quantitativi per la borgata di Marinella di Selinunte. Ecco il calendario.

Attuali modalità di erogazione:

Zona A (centro città): tutti i giorni di mattina, dalle ore 7:00 alle 10:00;

Zona B (periferia): tutti i giorni di pomeriggio, dalle ore 17:00 alle 20:00.

Nuova turnazione (in vigore dal 19 luglio):

L’erogazione idrica avverrà esclusivamente di mattina, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 circa, secondo il seguente calendario:

Zona A (centro): 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 luglio

Zona B (periferia): 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 29 – 31 luglio

Zone escluse dalla turnazione:

Resteranno escluse dalle nuove modalità di turnazione e continueranno a ricevere erogazione secondo i normali flussi: Via Tagliata; Via Gentile; Lottizzazioni Saporito, Cerasa e Ingrasciotta; Via Trapani; Via Quartararo; Tutta la zona Nord della città; Via Campobello; Via Sapegno; Area artigianale e vie limitrofe.

