Prosegue l’impegno attivo del campobellese Francesco Licata all’interno dell’Avis. L’ex presidente provinciale Trapani dell’associazione è stato eletto segretario regionale dell’Avis. Il consiglio direttivo si è riunito ieri a Enna per eleggere sia l’ufficio di presidenza che l’esecutivo che affiancherà il presidente Salvatore Calafiore per il quadriennio 2025/2028. Su proposta del presidente all’unanimità sono stati eletti: Pasquale Bucolo (ME) e Fabio Pedone (EN), vice presidenti; Francesco Licata (TP), segretario; Giovanni Puglisi (RG), tesoriere; Marcello Romano (CT), direttore sanitario; Dario Genovese (SR) e Franco Tona (RG), consiglieri Ufficio di presidenza; Emilio Russo (PA) Runts, Maurizio Gatto (SR) Formazione, Marilena Errante (SR) Consulta Donne avisine, consiglieri con delega.

AUTORE. Redazione