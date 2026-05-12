L’8 maggio 2026, presso l’Ex Convento dei Minimi di Castelvetrano, si è svolta la premiazione relativa al progetto editoriale “Autore per un giorno”, promosso dalla Prof.ssa Mariella Ciancimino e dal dott. Nicola Miceli, presidente del Club per l’Unesco di Castelvetrano, nell’ambito de Il Maggio dei Libri e del progetto Città che legge.

Il primo premio è stato assegnato a Gaia Sacco, alunna della classe V C della scuola primaria “Ruggero Settimo” dell’I.C. “Di Matteo”, per il racconto “Il banco degli aquiloni”, con docente referente Cristina Basile. Il testo è stato premiato per il forte messaggio di inclusione, gentilezza e solidarietà.

Importante riconoscimento anche per un’alunna della classe V D “Ruggero Settimo”, Adele D’Anna, classificatasi al secondo posto con il racconto “La vera storia del Sole e della Luna”. Un testo poetico e intenso, basato sulla metafora del Sole e della Luna che, pur incontrandosi solo per pochi minuti al tramonto, riescono a donare armonia al mondo, dimostrando come l’amore possa superare ogni ostacolo.

Una menzione speciale è andata alla classe V A scuola primara “Nino Atria”, guidata dalle docenti Betty Ciaravolo, Carolina Cusumano e Angelica Vienna, per l’elaborato “Odissea nel mondo digitale” Un viaggio tra mito e Internet, per avere reinterpretato e attualizzato un’opera classica come l’Odissea, dove il viaggio di Ulisse, irto di pericoli e ostacoli, diventa metafora del viaggio dell’uomo contemporaneo.

La cerimonia è stata arricchita dalla performance artistica “Vestiti di libro”, realizzata dagli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Di Matteo con il supporto delle docenti Domenica Oliveri, Anna Maria Di. Giuseppe, Chiara Gabriele e Marianna Accardi.

La manifestazione si è conclusa con la consegna della pubblicazione dei testi vincitori e con la visita alla Biblioteca Gentile e alla Galleria Salinas, confermando ancora una volta la scuola come luogo di crescita culturale e valorizzazione dei talenti.