Circolazione ferroviaria sospesa tra Petrosino e Marsala sulla “Via Castelvetrano” per l’urto tra un treno e un veicolo presente all’interno di un passaggio a livello regolarmente funzionante. Non si registrano feriti a bordo del treno. Per tutta la mattinata si sono registrati rallentamenti, limitazioni e cancellazioni al traffico ferroviario. Sul posto sono intervenuti sia Carabinieri che Vigili del Fuoco. Notevoli disagi anche per gli automobilisti lungo l’asse che da Marsala porta a Castelvetrano.

AUTORE. Redazione