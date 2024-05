È stata inaugurata nella sede dell’Assostampa Trapani a Casa Santa Erice la mostra ‘La redazione trapanese de La Sicilia: 1990-2015’ su iniziativa della segreteria provinciale (Vito Orlando, Max Firreri e Mariza D’Anna). Erano presenti, tra gli altri il prefetto di Trapani Daniela Lupo, il sindaco Daniela Toscano, il commissario Asp Trapani Ferdinando Croce e il segretario generale Fnsi Alessandra Costante. In video collegamento il direttore del quotidiano siciliano Antonello Piraneo e il presidente dell’ordine regionale dei giornalisti Roberto Gueli. La mostra racconta attraverso foto e pagine del giornale, oltre due decenni di cronaca della città. La tesoriera di Assostampa, Mariza D’Anna, che per lunghi anni ha retto la redazione trapanese, ha illustrato agli intervenuti il percorso della mostra.

“E’ una grande emozione – ha detto D’Anna – poter ripercorrere i 25 anni di lavoro della redazione di Trapani del quotidiano ‘La Sicilia’ di Catania che ha creduto e investito nell’informazione a in questa provincia. Una redazione avviata da professionisti nella quale si sono formati molti giovani colleghi che è diventata presto un punto di riferimento per la stampa locale e non solo e che in quegli anni ha svolto un ruolo fondamentale anche per la crescita della città”.

“Il sindacato è prossimità – ha aggiunto Costante – farlo non è solo impegnarsi nelle grandi battaglie, ma è fatica quotidiana. La Sicilia è una regione che ha bisogno di presenza perché ancor di più qui i lavoratori dell’informazione fanno fatica a vedere riconosciuti i loro diritti, e lì deve essere presente il sindacato unitario dei giornalisti”. “Venticinque anni di cronaca di una città e di una provincia. Solcati da una voce libera, autorevole e professionale che ha informato, stimolato, denunciato, in un territorio dove nelle istituzioni vi era chi raccontava ancora che la mafia non esisteva. Una giovane redazione, fucina di giornalisti, che ha avviato tanti di noi a quella che è stata poi la professione, ma anche punto di incontro e di dibattito tra colleghi. Un luogo della memoria ormai, che ci manca”, ha osservato il segretario provinciale di Assostampa Trapani, Vito Orlando.

AUTORE. Redazione