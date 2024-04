È Mariza D’Anna, caposervizio del quotidiano La Sicilia, la nuova tesoriera della sezione provinciale di Trapani di Assostampa. L’ha eletta all’unanimità, l’assemblea degli iscritti tenutasi nella sede di via duca d’Aosta 59 a Casa Santa Erice. Prende il posto della collega Pamela Giampino, dimessasi per impegni di lavoro. Marina D’Anna ha una lunga esperienza in campo sindacale, essendo stata per diversi anni segretario provinciale di Assostampa. Si reintegra così la segreteria provinciale, dove si affianca al segretario Vito Orlando, e al vice, Max Firreri.

“Siamo contenti che in un momento delicato come questo per l’informazione – ha detto Orlando – sia a livello nazionale ma anche in questo territorio, Mariza abbia deciso di tornare a impegnarsi a tutela della dignità del lavoro giornalistico e della libertà di stampa. Un grazie va a Pamela per il lavoro svolto in questi mesi”. L’assemblea dei giornalisti trapanesi ha infine approvato un ordine del giorno nel quale si chiede di fare chiarezza e di tenere accesi i riflettori sullo “strano” suicidio del giornalista 46enne di origini marsalesi, Tancredi Tarantino, morto il giorno di Pasquetta nella metro di Milano. Tarantino per anni aveva operato in America Latina e per il suo lavoro aveva ricevuto anche minacce. Su questa vicenda la procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine.

AUTORE. Redazione