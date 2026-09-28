Anche quest’anno, l’associazione “Senzanome” di Castelvetrano organizza i corsi di fotografia per promozione sociale, stavolta destinati sia ad amatori che a fotografi di livello intermedio in cerca di un percorso professionalizzante. Il corso base per principianti, aperto ad allievi di qualsiasi livello anche non dotati di attrezzatura fotografica, si dividerà in 5 lezioni teoriche e 1 uscita pratica e si terrà ogni mercoledì a partire dal 5 ottobre presso la Collegiata Ss. Pietro e Paolo a Castelvetrano, dalle ore 19,30 alle ore 21,30. Il corso base ha un costo di 60 euro tutto incluso. Il corso intermedio, aperto ad allievi che hanno già una preparazione minima e padronanza con l’attrezzatura, si dividerà in 5 lezioni teoriche e 5 sessioni in studio, da tenersi ogni giovedì a partire dal 6 ottobre sempre presso la Collegiata, dalle ore 19,30 alle 21,30. Il corso intermedio ha un costo di 100 euro tutto incluso. L’Associazione organizzerà inoltre una serie di uscite fotografiche facoltative durante i weekend per tutta la durata dei corsi. Per ulteriori informazioni, visualizzare i programmi e per iscriversi: http://www.senzano.me, oppure info@senzano.me.