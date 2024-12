Muovono i primi passi i movimenti civici che si preparano alle prossime elezioni comunali a Campobello di Mazara. Seppur non chiaramente espresso, il movimento “Campobello nuova” si prepara a essere un attore della prossima competizione. A guidarlo è Mauro Stallone, figlio dell’ex sindaco Giuseppe, già consulente dell’attuale sindaco Giuseppe Castiglione col quale ha rotto il dialogo da mesi. Domenica scorsa in un locale cittadino il movimento ha organizzato una prima assemblea cittadina, discutendo dell’attuale situazione di stallo della ex tonnara di Torretta Granitola e del porto (non collaudato), della situazione di abbandono delle vie, della gravosa situazione del dissesto finanziario e della vendita dell’ex caserma della Guardia di Finanza di Tre Fontane. «La città ha perso oramai le speranze – ha detto Mauro Stallone – essendo stata esclusa dalle vicende amministrative degli ultimi 10 anni». Il riferimento ultimo è alla dichiarazione del dissesto finanziario annunciato dal sindaco Castiglione e che approderà nel prossimo consiglio comunale.