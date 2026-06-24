Al Comune di Castelvetrano è stata assegnata la bandiera “Reimar”, riconoscimento assegnato agli enti che aderiscono al Registro del patrimonio marittimo della Sicilia. La cerimonia di consegna è avvenuta a Palermo, in occasione del convegno “La Sicilia e la pesca: un mare di opportunità”, presente l’assessore Salvatore Ingrasciotta, Lina Stabile, esperta del sindaco e Carlo Barraco, presidente della cooperativa “Selinunte pesca”. Il progetto “Reimar” è finalizzato alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione delle tradizioni, della cultura e dell’identità marinara delle comunità costiere siciliane. Il riconoscimento è stato assegnato a Castelvetrano proprio per la borgata di Marinella di Selinunte.