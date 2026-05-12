Al via, da questo mese di maggio, il nuovo servizio di risonanza magnetica con assistenza anestesiologica dedicato ai pazienti più piccoli nel Presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani.

L’iniziativa nasce per colmare un vuoto assistenziale e abbattere il fenomeno della migrazione sanitaria: d’ora in avanti, i bambini che necessitano di esami diagnostici complessi non saranno più costretti a spostarsi fuori provincia per ricevere assistenza specializzata.

Il progetto è il frutto di una stretta collaborazione tra le Unità operative complesse di Anestesia e Rianimazione, diretta dal dott. Giovanni Ippati, e di Radiodiagnostica, guidata dal dott. Massimo Molino.

Il protocollo prevede l’istituzione di due giornate mensili interamente dedicate alla diagnostica pediatrica in elezione: l’assistenza anestesiologica: Per garantire la riuscita dell’esame e la totale immobilità del piccolo paziente, è prevista la sedazione o la narcosi, con la presenza costante di un anestesista dedicato; regime di Day Service: I bambini verranno ricoverati in giornata (se non già degenti) e sottoposti a una valutazione preliminare; ritorno a casa in sicurezza: Dopo l’esecuzione dell’esame e un opportuno periodo di osservazione post-anestetica, i piccoli pazienti potranno essere dimessi al proprio domicilio nella stessa giornata.