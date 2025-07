Sabrina Pulvirenti è la prima donna commissario straordinario nella storia dell’Asp Trapani. Inizia con questo primato l’incarico della donna romana chiamata dal Presidente della Regione Renato Schifani e dall’assessore alla salute Daniela Faraoni alla guida dell’Asp Trapani. Da mesi l’azienda è sotto l’occhio del ciclone per lo scandalo dei ritardi nella consegna degli esami istologici. C’è un’inchiesta della procura di Trapani e, al momento, ci sono 19 indagati.

«Metterò a disposizione dell’azienda la mia esperienza di manager della sanità e di medico, avendo sempre come priorità quella della salute dei cittadini», sono state le prime parole della Pulvirenti. «Un pensiero – ha aggiunto – va anche a tutto il personale, sanitario e amministrativo, dell’azienda che, nella situazione complicata in cui si è venuta a trovare in questi mesi, ha saputo restare unito e al servizio di questo territorio».

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Roma Sapienza, Sabrina Pulvirenti è specialista in Patologia clinica e dottore di ricerca in Scienze gastroenterologiche pediatriche. Dirigente medico dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, è stata direttore sanitario dell’Istituto di Previdenza e Assistenza del Comune di Roma. Dal marzo 2021 fino al 31 ottobre 2023 è stata direttrice generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, e Commissario straordinario dell’IRCCS Oncologico CROB Basilicata dal novembre 2022 all’ottobre 2023. Èstata quindi Commissario straordinario dell’Asl Frosinone dal 1° novembre 2023 al marzo 2025.

AUTORE. Redazione