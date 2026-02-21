Si è svolto l’incontro istituzionale tra il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e il Commissario straordinario dell’Assap “M.A. Infranca” Giuseppe Paladino finalizzato alla definizione del contratto di affitto dei locali dell’asilo. Come abbiamo raccontato nelle scorse settimane tra Assap e Comune i nervi sono stati tesi, al punto tale che il Commissario Paladino si è rivolto ai carabinieri per avere restituite le chiavi dello stabile prestate, nell’agosto 2025, al Comune. Durante quest’ultimo incontro il Commissario Giuseppe Paladino ha consegnato sei punti ritenuti imprescindibili per la stipula del contratto, «finalizzati alla tutela del patrimonio dell’ente e alla piena garanzia dell’interesse pubblico», chiarisce Paladino. Tra queste c’è l’impegno di acquisire, da parte del Comune, del palazzo San Giacomo e il divieto di compensazione legale o giudiziale tra canoni di locazione e crediti tributari vantati dal Comune.