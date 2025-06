L’Asd Castelvetrano ha vinto a Terrasini, in provincia di Palermo, il torneo di calcio “Star Cup Elite”. Le due squadre under 16 e under 14 hanno vinto, specificatamente, per la categoria 2011 quello Silver e i 2009 quello Gold. Ad allenare le due formazioni sono state Francesco Messina e Stefano Pizzitola. La formazione under 14 ha battuto in finale la squadra della Panormus con un risultato di 4 a 1 (reti di Brugugnone, Calamia, Gulotta e Pellicane). Gli under 16 hanno vinto contro la “Belice sport” ai calci di rigore nei tempi regolamentari, con una rete di Foscari, dopo un pareggio di 1 a 1.

AUTORE. Redazione