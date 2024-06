Le due squadre under 14 e under 15 dell’associazione sportiva “Castelvetrano” hanno vinto a Palermo il torneo Star Cup Elite, specificamente per le categorie 2009 e 2010. Le due formazioni sono state allenate da Nicola e Stefano Pizzitola. La formazione under 15 ha battuto in finale la squadra (stessa categoria) del Palermo calcio con un risultato di 2 a 0. Le reti sono state messe a segno da Giovanni Cognata e Thomas Foscari. Gli under 14, invece, hanno vinto per 4 a 1 sul Cus Palermo, con le reti di Daniele Gancitano, Francesco Centonze, Lorenzo Leone e Federico Haidoie. «I nostri complimenti vanno a tutti i ragazzi che ogni anno ci seguono – spiegano Nicola e Stefano Pizzitola – e sono più di 300 che alleniamo nel campo sportivo di Campobello di Mazara. Un particolare ringraziamento va alle formazioni under 14 e under 15 per il prestigioso traguardo raggiunto a Palermo».

AUTORE. Redazione