“Ti leggo: le tue risposte sono importanti!” è l’invito a contribuire al miglioramento dei servizi, attraverso osservazioni e proposte concrete. «Ascoltare i cittadini significa partire dalle loro esperienze – sottolinea il Commissario Straordinario dell’ASP Trapani – per capire dove e come migliorare. Con questo questionario vogliamo raccogliere osservazioni e suggerimenti utili a rendere i servizi più vicini ai bisogni delle persone. Ogni risposta è importante e rappresenta un contributo prezioso per la nostra Azienda».

Il questionario è anonimo: non vengono richiesti nome, cognome, recapiti né altri dati personali o sensibili. Nei campi dedicati ai suggerimenti, i cittadini sono invitati a non inserire informazioni che possano identificare sé stessi o altre persone, né dettagli clinici. La partecipazione è interamente volontaria: ciascuno può scegliere liberamente se aderire e può interrompere la compilazione in qualsiasi momento.Per partecipare online, basta inquadrare il QR code presente sulle locandine oppure accedere al link:Chi preferisce non utilizzare la modalità online troverà il questionario anche in forma cartacea presso i CUP e gli sportelli URP dell’ASP Trapani. Anche la compilazione cartacea è anonima e volontaria.