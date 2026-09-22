L’ASP Trapani lancia la campagna “Ascolto” e invita i cittadini a compilare il nuovo questionario di valutazione dei servizi sanitari aziendali. Un’occasione per raccontare la propria esperienza, segnalare ciò che funziona e suggerire cosa invece migliorare.
“Ti leggo: le tue risposte sono importanti!” è l’invito a contribuire al miglioramento dei servizi, attraverso osservazioni e proposte concrete.
“Ti leggo: le tue risposte sono importanti!” è l’invito a contribuire al miglioramento dei servizi, attraverso osservazioni e proposte concrete.
«Ascoltare i cittadini significa partire dalle loro esperienze – sottolinea il Commissario Straordinario dell’ASP Trapani – per capire dove e come migliorare. Con questo questionario vogliamo raccogliere osservazioni e suggerimenti utili a rendere i servizi più vicini ai bisogni delle persone. Ogni risposta è importante e rappresenta un contributo prezioso per la nostra Azienda».
Il questionario è anonimo: non vengono richiesti nome, cognome, recapiti né altri dati personali o sensibili. Nei campi dedicati ai suggerimenti, i cittadini sono invitati a non inserire informazioni che possano identificare sé stessi o altre persone, né dettagli clinici. La partecipazione è interamente volontaria: ciascuno può scegliere liberamente se aderire e può interrompere la compilazione in qualsiasi momento.
Per partecipare online, basta inquadrare il QR code presente sulle locandine oppure accedere al link:
https://forms.gle/
sBxLpoGomdCW1v6k8
Chi preferisce non utilizzare la modalità online troverà il questionario anche in forma cartacea presso i CUP e gli sportelli URP dell’ASP Trapani. Anche la compilazione cartacea è anonima e volontaria.
Per partecipare online, basta inquadrare il QR code presente sulle locandine oppure accedere al link:
https://forms.gle/
Chi preferisce non utilizzare la modalità online troverà il questionario anche in forma cartacea presso i CUP e gli sportelli URP dell’ASP Trapani. Anche la compilazione cartacea è anonima e volontaria.
AUTORE. Patrizia Vivona