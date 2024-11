In occasione della prima sagra del pane nero di Castelvetrano, svoltasi il 19 e 20 ottobre, la Pro Loco Selinunte ha chiesto di realizzare all’artista toscana Silvia Puccini, ora castelvetranese d’adozione, un murales di circa 15 metri nel Sistema delle piazze. Il murales, realizzato in pittura acrilica, oltre a contribuire al decoro del sistema delle piazze, vuole essere, così come ha ribadito l’artista, un invito a volersi riappropriare del sistema delle piazze, con l’auspicio che possa ridiventare cuore pulsante della città e punto di aggregazione culturale. L’artista ha eseguito l’opera gratuitamente, donandola alla comunità.

AUTORE. Redazione