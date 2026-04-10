Fondi per acquistare arredi scolastici innovativi per asili (0-6 anni) nei Comuni di Alcamo, Salemi (capofila) e Gibellina. È quanto hanno ottenuto i tre Comuni che, congiuntamente, hanno siglato un protocollo d’intesa e hanno partecipato all’avviso pubblico nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze “2021 2017, Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR). In totale la somma finanziata è di 432 mila euro: € 252.000,00 per Salemi, € 132.000,00 per Alcamo e € 48.000,00 per Gibellina. «Grazie a questa nostra collaborazione con Salemi capofila, abbiamo lavorato in sinergia e abbiamo ottenuto un finanziamento pubblico per migliorare i nostri asili nido comunali e renderli più innovativi ed accoglienti, per una didattica laboratoriale, attraverso la realizzazione di spazi educativi destinati alla fascia di età 0-6 anni», hanno detto i sindaci Domenico Surdi, Salvatore Sutera e Vito Scalisi. I tre Comuni sono stati già fruitori di finanziamenti per interventi di carattere strutturale con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.