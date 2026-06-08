Ancora un successo per la ginnasta castelvetranese Matilde Gullo , che conquista a Cesenatico – nelle finali nazionali del Campionato Csain di ginnastica artistica svoltesi la scorsa settimana – il titolo di vice- campione d’Italia al volteggio e il sesto posto nella classifica all -around che premia l’esecuzione delle quattro specialità ( trave, corpo libero, volteggio e parallele) in gara.

Un successo, quello dell’atleta e delle compagne, alcune delle quali sue concittadine: Giada Domino *(dodicesima a trave) Aurora D’Angelo e Melissa Nannavecchia che hanno svolto esecuzioni altrettanto brillanti e che confermano l’impegno e l’abnegazione nel perseguire i propri obiettivi sportivi senza tuttavia trascurare l’impegno scolastico, anche a costo di sacrifici logistici ed organizzativi, da parte loro e delle famiglie impegnate a seguirle nel loro bel percorso di vita, (le giovani militano nella Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala).

Le atlete castelvetranesi tutte di età compresa tra i 13 e i 15 anni, si allenano dai primi anni della scuola primaria frequentando comunque istituti scolastici diversi: Gullo Matilde, Liceo Classico Pantaleo, Nannavecchia Melissa, Liceo Scientifico Cipolla, D’Angelo Aurora, IT Commerciale Ferrigno, Domino Giada, Scuola Secondaria Pardo

I Campionati Nazionali CSAIn di ginnastica artistica maschile e femminile, si sono svolti a Cesenatico dal 20 al 24 maggio, alla manifestazione hanno preso parte circa 1100 atlete e atleti provenienti da tutta Italia.