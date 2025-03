Tre lunghi anni di silenzio in cui quella scimmietta, simbolo indiscusso del Pakito Jungle Palace aveva attaccato le le scarpette al chiodo, ma l’entusiasmo che sprigionava quel luogo nelle giornate di bambini che trascorrevano qualche ora lì, ha convinto i proprietari a risvegliare quell’armonia e riaccendere quei sorrisi che aspettavano da un pò. Oggi il Pakito Jungle Palace riapre le porte e lo fa con novità strepitose, ambienti totalmente rivisti e creati per abbracciare qualsiasi fascia di età, dal bambino, all’adolescente fino ad arrivare agli adulti.

Due grandi aree gioco pensate per i più piccoli: Parco Baby, dai 18 mesi ai 3 anni che prevede la presenza del genitore; Playground per bambini dai 4 ai 10 anni con l’intrattenimento di un corpo di animatori che convoglieranno le energie per stravolgere e allietare i pomeriggi di molti bambini; inoltre è stata pensata anche una piccola area esterna.

Le vere novità? Una stanza Laser Tag: due squadre, pistole laser e un’area gioco con fortini e nascondigli per una guerriglia super divertente da 9 anni in sù. L’Escape Room, una sala immersiva in una realtà virtuale unica in Sicilia.

Le avventure Meta Escape Room immergono in mondi fantastici, ricchi di emozione e suspence. Una volta indossato il visore si sarà trasportati nell’universo scelto. Un’avventura mai vissuta. L’escape room è già di per sè un’ottima attività di team building ma l’escape room in realtà virtuale la fa diventare la migliore.

Grazie alla realtà virtuale e alla presenza di più stanze di gioco fisiche tutti i partecipanti possono fare la stessa avventura, iniziando e finendo nello stesso momento, condividendo la medesima esperienza avvincente ed eliminando tutti gli svantaggi e le rinunce delle escape room classiche. A partire dai 14 anni

ll divertimento quindi diventa interattivo da Pakito infatti anche il gioco non ha limiti! Con Just Dance, i bambini possono scatenarsi tra sfide a ritmo di musica e avventure digitali coinvolgenti. Se i bambini sono già soddisfatti di questo, gli adolescenti con l’introduzione delle nuove stanze saranno entusiasti e per gli adulti non resta che godersi aperitivi e apericena Jungle e JungleMix, Taglieri di salumi, taglieri di formaggi, Coppo con patatine cazzilli E panelle, cassettina con frittura mista, tapas varie. Possibilità di cocktail vari, alcolici analcolici, e tanto altro.

Qui è davvero un luogo in cui divertirsi, tra pomeriggi in compagnia, feste di compleanno eventi scolastici, e per i più grandi l’escape room è da provare con colleghi e amici, per qualcosa di totalmente nuovo e moderno. Con i bambini, con gli amici, con i colleghi, con la famiglia, la scimmietta di Pakito è pronta per accogliervi nella sua giungla fatta di mondi colorati, fantastici e tecnologici, tutto pensato per l’evoluzione del divertimento. Non serve aspettare, ma vivere tutto ciò che di colorato hanno deciso di offrirci regalandoci la possibilità di ore spensierate.

Il Pakito Jungle Palace si trova a Castelvetrano, Viale Roma 71 INFO:

3357784500 – 3930323545 INSTAGRAM

AUTORE. Patrizia Vivona