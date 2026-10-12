Il prossimo GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2026, dalle ore 15.00 alle 17.30, presso l’Aula Basile, Ed. 8 – Dipartimento di Architettura, UNIPA, e online si terrà il seminario dal titolo: “Architettura autistica. Come l’Architettura può supportare i bisogni sensoriali ed emotivi delle persone neurodivergenti”, organizzato dalla prof.ssa Corrao Rossella, Prof. Ordinario di Architettura Tecnica (Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Palermo), e promosso dal’A.I.A.S. Sezione di Castelvetrano – Ente del Terzo Settore.

Il Seminario è uno degli eventi previsti dal Bando di Concorso a premi: “ARCHITETTURA AUTISTICA – PROGETTARE PER LA NEURODIVERSITA’ – Soluzioni e strumenti per la progettazione innovativa ed inclusiva di un Centro diurno per bambini e ragazzi con autismo”. Il Bando è aperto agli studenti in corso o fuori corso) dell’Università degli Studi di Palermo:

-Corso di Laurea Magistrale in Architettura e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile- Architettura (incardinati presso il Dipartimento di Architettura – D’Arch);

-Corso di Laurea in Design e del Corso di Laurea in Disegno Industriale (incardinati presso il Dipartimento di Architettura – D’Arch);

-Corso di Laurea in Architettura e Progetto del Costruito; Corsi di laurea Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile dell’esistente e in Architettura e Progetto Sostenibile per l’esistente (incardinati presso il Dipartimento di Architettura – D’Arch – Sedi di Palermo e di Agrigento);

– Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi e del Corso di Laurea in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del Costruito (incardinati presso il Dipartimento di Ingegneria – D’Ing).

Inoltre ai giovani professionisti in possesso della Laurea Magistrale in Architettura o Ingegneria Edile/Architettura, intendendo per giovani coloro che non abbiano ancora compiuto 30 anni alla data del 18.11.2026, termine ultimo di iscrizione al concorso.

L’A.I.A.S. di Castelvetrano, nel suo quotidiano servizio di riabilitazione, tra le diverse condizioni che incontra vi è anche l’autismo, una condizione del neurosviluppo che accompagna la persona lungo tutto l’arco della vita e che non è unica, ma un insieme di

manifestazioni che variano notevolmente da persona a personaa, ogni individuo può avere modalità differenti di comunicare, relazionarsi, apprendere e percepire l’ambiente.

L’autismo non è solo una questione clinica, ma richiede anche ambienti strutturati e attenzioni specifiche per favorire il loro benessere e sicurezza; richiede contesti inclusivi e sensibili alle differenze sensoriali e comunicative.

Il Seminario, da remoto al link, https://teams.microsoft.com/meet/3420071277031252?p=mO4f4a1HwzZYDwySst è aperto a tutti i professionisti dell’area professionale.

Il Bando di Concorso e tutti gli allegati sono scaricabili dal sito web dell’AIAS di Castelvetrano: www.aiascastelvetrano.it