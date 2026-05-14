Nelle giornate del 14 e 28 maggio dalle 10,30 alle 12 presso la via Mazzini 34, a Castelvetrano aprirà uno sportello informativo e di orientamento su opportunità territoriali e sociali in merito alla figura dei caregivers.

Lo sportello informativo si inserisce nel contesto del progetto C2 (Care for Caregivers) di cui L’AIAS di Castelvetrano è ente responsabile.

Il progetto intende sperimentare un modello di intervento individualizzato e coprogettato che prevede una presa in carico globale dei caregivers partendo da un’analisi delle loro esigenze e dal loro coinvolgimento diretto nella co-definizione e co-costruzione del progetto di empowerment, capacitazione e supporto.

Il punto informativo sarà aperto ogni mese con un calendario che verrà comunicato di volta in volta.