Lo scorso 7 giugno, il Presidente del Palmosa Kore A.P.S. Bia Cusumano, insieme al Direttivo, ha promosso un Flashmob pro Gaza a Castelvetrano, coinvolgendo tutti i Comuni della Provincia di Trapani con i relativi sindaci e Amministrazioni.

Il Presidente del Libero Consorzio dei Comuni, il sindaco Salvatore Quinci, ha donato a tutti i presenti forti emozioni con il suo appello accorato per la pace. Unanimi nel ribadire la necessità di un urgente e non più derogabile cessate il fuoco.

Ad oggi, con l’estendersi a macchia d’olio della guerra nel Medioriente, il Presidente del Palmosa Kore A.P.S. ci tiene a sottolineare che appoggia in pieno le dichiarazioni del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida che richiede fortemente una assemblea straordinaria dei sindaci dell’intera provincia aperta ai presidenti delle Associazioni per sottoscrivere un manifesto per la pace.

“Bisogna prendere una netta posizione. Siamo davanti allo scenario agghiacciante di una terza guerra mondiale e non è più possibile tergiversare. Alle parole che abbiamo tutti noi speso con trepidazione devono seguire atti coerenti e consequenziali. Tutta la provincia di Trapani non si è riunita presso il Sistema delle Piazze di Castelvetrano per pronunciare e sentire bei discorsi ma per fare rete coesa e sottoscrivere un documento condiviso di “Cessate il Fuoco e Diritto alla Vita”. Dopo l’attacco dell’Iran da parte di Israele, non è più possibile rimandare. I cieli del Medioriente sono solcati da missili, droni e bombe. Non sono stelle cadenti. L’umanità cade a pezzi sventrata e martoriata. Non si conta più il numero dei morti. È il momento di esserci con fermezza e coerenza.” L’Occidente si faccia promotore dei valori universali di Pace, Libertà e Sicurezza dei Popoli.” – con queste parole il presidente del Palmosa Kore A.P.S. ha voluto sottolineare che i Flashmob non sono spettacoli né passerelle per avere luci di riflettori. Il Flashmob per Gaza è stato un atto di indignazione etica, morale, civile e politica contro la cultura della morte, della violenza e della guerra.

AUTORE. Patrizia Vivona