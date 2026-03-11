Per abbattere le liste di attesa dei pazienti l’Unità operativa complessa di malattie dell’apparato respiratorio dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani verrà dotato di sei nuovi poligrafi, strumento utilizzato per misurare le risposte fisiologiche (respirazione, pressione sanguigna, sudorazione) di un individuo durante la notte. La delibera è stata firmata dal Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti. La poligrafia notturna (o monitoraggio cardio-respiratorio) è un esame diagnostico domiciliare non invasivo, utilizzato principalmente per diagnosticare le apnee ostruttive del sonno, i disturbi respiratori e in generale le patologie legate al sonno. Inizialmente è stata espletata dall’Asp Trapani la fornitura in noleggio delle apparecchiature, per il periodo di 24 mesi, nelle more del completamento dell’apposita procedura di acquisto.