Il Comune di Castelvetrano AVVISA che per il periodo della Commemorazione dei Defunti, da Giovedì 30 Ottobre a Domenica 2 Novembre 2025 l’apertura al pubblico il cimitero comunale con orario continuato, dalle ore 7:30 alle ore 17:30; Le presenti disposizioni devono essere osservate e fatte osservare dal personale preposto ai servizi cimiteriali. ogni violazione sarà segnalata alla Polizia Municipale per l’eventuale applicazione delle relative sanzioni.

Si invitano tutti i cittadini a rispettare gli spazi e a collaborare per garantire ordine e decoro in un luogo di memoria e raccoglimento per l’intera comunità.