Selinunte si prepara ad una serata sotto le stelle, osservando la storia antica che prende vita sulle colonne del tempio, ma anche gustando un calice di vino e prodotti a km0 al tramonto. Mercoledì prossimo (12 agosto) ritorna infatti l’aperitivo più glamour dell’estate: aspettando il tramonto (dalle 18 in poi) si scopriranno i templi maestosi guidati da un archeologo, per poi gustare un calice di vino e un tagliere di prelibatezze del territorio nell’antico Baglio Florio, costruzione ottocentesca nel Parco archeologico. E alle 21, alle 21.30, alle 22 e alle 22.30 torna il suggestivo video mapping sulle colonne del primo tempio della collina orientale, con una narrazione che si concentra sulle tensioni e sulla guerra con Segesta, che portarono alla distruzione di Selinunte. Un “viaggio di luce” sull’ultima notte di questa città. Un racconto umano che si unisce a una scenografia naturale e alla potenza della tecnologia audiovisiva, per riflettere sulle tragiche conseguenze di un conflitto, ieri come oggi: la violenza sui civili, la distruzione del patrimonio e la fragilità della pace di fronte alla sete di egemonia.

Le prossime date per l’aperitivo saranno il 19 e il 31 agosto, sempre alle 18. Per il videomapping, invece, si dovrà attendere il 17, il 25, il 30 e il 31 agosto.