Una serata all’insegna dell’amicizia, della convivialità e della solidarietà si è svolta venerdì 4settembre, presso le Cantine Gorghi Tondi, dove il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice ha organizzato un partecipato apericena al tramonto con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Rotary Foundation.

Al calar del sole, tra i vigneti e i colori dello splendido paesaggio, soci rotariani, amici e rappresentanti degli altri club service del territorio hanno condiviso un momento di piacevole incontro, trasformando un’occasione di convivialità in un gesto concreto di solidarietà.

L’iniziativa ha rappresentato un’ulteriore testimonianza dell’impegno del RC Castelvetrano nel sostenere i valori del servizio e della solidarietà, contribuendo, attraverso la Rotary Foundation, alla realizzazione di numerosi progetti umanitari e sociali in Italia e nel mondo.

A rendere ancora più significativo l’evento benefico è stata la partecipazione delle autorità rotariane, tra cui l’Assistente distrettuale della Governor, Pierluigi Di Gaetano, insieme ai PDG Sergio Malizia e Vincenzo Montalbano Caracci. La delegata alla RF del Rotary Club, Erina Vivona, nel suo indirizzo di saluto, ha sottolineato il valore della Rotary Foundation e l’importanza dell’impegno condiviso al servizio della comunità.

La serata ha, inoltre, offerto l’occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia che animano la famiglia rotariana, dimostrando come stare insieme e condividere momenti di serenità possa diventare anche un modo per fare del bene e generare un impatto concreto nella comunità.

Un tramonto speciale, dunque, illuminato dai valori dell’amicizia, della solidarietà e del servizio che da sempre contraddistinguono il Rotary Club.