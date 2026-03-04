Ogni due lunedì del mese, le Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello si riuniscono in un appuntamento dedicato alla presentazione delle proprie attività e dei progetti in corso ai colleghi delle altre unità aziendali.

“U.O. in Rete, l’Azienda si racconta: Condividere per Crescere”, un’iniziativa promossa dal direttore sanitario Maria Lucia Furnari, nasce con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza reciproca, valorizzare le competenze interne e favorire la condivisione delle esperienze professionali che quotidianamente contribuiscono alla crescita dell’organizzazione.

Il progetto si configura come un vero e proprio laboratorio di confronto scientifico interno, finalizzato alla diffusione delle evidenze più aggiornate, alla condivisione di esperienze cliniche significative e alla valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione sviluppate nelle diverse Unità Operative.

“Condividere per crescere” non è solo uno slogan, ma una visione strategica che punta a rafforzare l’identità aziendale e a sostenere un modello organizzativo fondato su partecipazione, trasparenza e innovazione. Nel corso degli incontri, particolare attenzione sarà dedicata a: percorsi diagnostico-terapeutici innovativi; illustrazione di protocolli assistenziali basati su evidenze scientifiche (evidence-based practice); condivisione di risultati derivanti da attività di audit clinico e monitoraggio degli indicatori di qualità; presentazione di progetti di ricerca, studi osservazionali e sperimentazioni in corso; confronto multidisciplinare su linee guida nazionali e internazionali.

La condivisione delle attività non solo aumenta la consapevolezza del lavoro svolto all’interno delle singole Unità Operative, ma promuove anche una cultura aziendale orientata alla collaborazione e al lavoro di squadra. L’obiettivo è favorire un’integrazione sempre più solida tra pratica clinica, ricerca e formazione continua, promuovendo un modello organizzativo fondato sull’aggiornamento scientifico costante e sulla valutazione sistematica degli esiti.

“U.O. in Rete” diventa così uno spazio strutturato di crescita culturale e professionale, in cui la produzione e la diffusione del sapere scientifico rappresentano leve fondamentali per il miglioramento della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti.

Attraverso la valorizzazione delle competenze interne e il dialogo interdisciplinare, l’Azienda consolida il proprio impegno nel sostenere una sanità orientata all’innovazione, alla ricerca e al miglioramento continuo, trasformando la condivisione delle conoscenze in uno strumento concreto di sviluppo scientifico e organizzativo.