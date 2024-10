La dottoressa Anna Maria Li Causi di Castelvetrano è stata eletta nel Consiglio direttivo dell’Ordine dei medici della provincia di Trapani. Il nuovo Consiglio rimarrà in carica sino al 2028. Gli altri consiglieri eletti sono: Mangiapane Filippo, Albertini Alberto, Allotta Maria Luisa, Anastasi Giovanni Antonio, Campione Marcello, Pollina Antonella, Lipari Rosario, Maiorana Patrizia, Pantaleo Angela Rita Lucia, Rami Giovanvito, Salvo Sabrina, Serrentino Fabio, Tripi Gabriele e Venza Claudia, tutti componenti la lista “Per l’Ordine”. Il nuovo presidente dell’Ordine designato è Filippo Mangiapane che entrerà in carica a partire dal gennaio 2025. I nuovi componenti del Collegio dei revisori sono: Colomba Giuseppa e Garitta Antonella, Benito Pandolfo, invece, è revisore supplente.

«Auguro buon lavoro ai colleghi e sono certo che verrà garantita la stessa abnegazione che in questi anni è stata assicurata per il buon funzionamento dell’ente – ha commentato il presidente uscente dell’Ordine, Vito Barraco – lascio un Ordine in buone condizioni, sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo. Desidero fare un sentito ringraziamento ai molti colleghi che ci hanno sostenuto ed ai componenti della nostra lista, ed è mio dovere riconoscere il loro alto profilo etico e professionale. In questo quadriennio abbiamo aperto le porte dell’Ordine agli utenti, organizzando diverse iniziative che riguardavano gli aspetti fondamentali della sanità trapanese e, nel pieno del nostro ruolo, non ci siamo sottratti a scelte doverose. La sanità trapanese sta per affrontare sfide importanti che impongono un’attenzione costante da parte dei medici tutti i quali sono chiamati a fungere anche da sentinella d’allarme soprattutto alla luce delle fondamentali strategie strutturali che dovrebbero ricadere sul territorio provinciale».

AUTORE. Redazione