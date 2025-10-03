Anche da Castelvetrano si è alzata la voce per la Palestina libera. Sono stati alcuni giovani studenti degli Istituti superiori della città a sfilare lungo il viale Roma sino ad arrivare al Sistema delle piazze dove, nel frattempo, si stava svolgendo “Alunni in piazza”, l’iniziativa organizzata dal Comune insieme agli istituti comprensivi della città per l’avvio dell’anno scolastico. I giovani hanno sfilato esponendo cartelloni e facendo sventolare la bandiera della Palestina. Al Sistema delle piazze è stato concesso ad alcuni rappresentanti di studenti di poter intervenire dal palco e spiegare le ragioni del corteo. Oggi in tutta Italia è stato proclamato lo sciopero in solidarietà del popolo palestinese. A Palermo sono circa 30.000 per gli organizzatori le persone che hanno preso parte al corteo, che è partito dalla stazione centrale per dirigersi a palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione siciliana.