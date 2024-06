L’istituto scolastico “Lombardo-Radice” e il plesso “Verga” di Castelvetrano hanno aderito all’iniziativa “Latte nelle scuole”, finanziata dall’Unione Europea e realizzata dal Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste per promuovere il consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari da parte degli alunni delle scuole primarie, nell’ambito di un più ampio obiettivo di favorire un corretto, sano e consapevole stile di vita, coerente con le più moderne indicazioni di carattere nutrizionale. Ai plessi scolastici sono stati distribuiti prodotti lattiero-caseari, quali latte, formaggi e yogurt, anche in versione senza lattosio e senza glutine per gli alunni con intolleranza, trasportati in appositi contenitori refrigeranti.

Questa iniziativa, come quella di “Frutta nelle scuole” o “Fish for Kids” o “Una sardina in mostra”, rafforza l’impegno in favore dell’acquisizione da parte degli allievi di sane abitudini alimentari e per una corretta crescita. La dirigente scolastica Maria Rosa Barone ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa e l’apporto nutrizionale che essa favorisce, sensibilizzando, altresì, tutta la comunità scolastica affinché le finalità fossero condivise con alunni e famiglie.