Antonio Graffagnini è stato confermato presidente di Anav Sicilia per il prossimo biennio. Graffagnini, 58 anni, consigliere di “Sais Autolinee”, è stato rieletto nei giorni scorsi dall’assemblea dei soci che si è riunita a Palermo e che nel corso dei lavori ha eletto come vicepresidenti Giovanna Scelfo, Samuela Scelfo e Sebastiano Scionti. «Desidero esprimere i miei ringraziamenti all’assemblea dei soci che ha deciso la mia riconferma alla guida di Anav Sicilia – dice Graffagnini – abbiamo costruito insieme con i vicepresidenti una bella squadra con l’obiettivo di far crescere sempre più la categoria e di rispondere alle istanze dell’intero settore del trasporto pubblico su gomma che svolgono le aziende private. In particolare – sottolinea il presidente Anav Sicilia – la nostra massima attenzione sarà rivolta alle necessità degli utenti che fruiscono dei nostri bus per i loro spostamenti. Tutto quello che faremo – precisa Graffagnini – sarà sempre in raccordo ed in piena collaborazione con l’amministrazione regionale. I prossimi nove anni saranno per noi e per le nostre aziende una grande sfida in termini di investimenti legati alla qualità del servizio da rendere al pubblico», conclude.

Le aziende che aderiscono ad Anav Sicilia e che sono state elette in seno al Consiglio generale sono: Astra; Autolinee Gallo; Autolinee Giamporcaro; Autolinee Magistro; Autoservizi Russo; Autoservizi Salemi; Autotrasporti Tumino; Fratelli Scionti; Giuntabus Trasporti; Interbus; Isea; Pintaudi Emanuele Andrea; Prestia e Comandè; Sais Autolinee; Sais Trasporti; Salvatore Lumia; Segesta Autolinee; Sicilbus; Tua; Zappalà & Torrisi.

AUTORE. Redazione