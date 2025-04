Mentre ancora rimane aperto il caso dei ritardi negli esami istologici – almeno per accertare le responsabilità che lo hanno determinato nei mesi passati – l’Asp Trapani cerca un nuovo primario dell’Anatomia patologica. L’ex primario Domenico Messina a fine 2024 è andato in pensione e attualmente l’Unità operativa (l’unica dell’azienda) è retta dalla dottoressa Laura Miceli come dirigente facente funzioni. L’Asp Trapani ha riaperto l’avviso per anatomopatologi a tempo determinato e su 10 posti previsti solo 3, attualmente, sono coperti. Ma l’Asp ha anche pubblicato il bando per il posto di primario. Sono 6 le domande che sono arrivate e il 28 aprile prossimo la commissione esaminatrice provvederà all’esame di quanto pervenuto.

L’Unità di Anatomia Patologica dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, sino a qualche anno addietro, aveva alle sue dipendenze anche l’Unità semplice presente all’interno dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Ma la carenza dei medici ha costretto l’azienda a chiuderla e a trasferire i pochissimi medici che erano rimasti all’Unità “madre” di Trapani.

