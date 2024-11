In occasione delle Giornate FAI di Autunno, la Dott.ssa Graziella Zizzo, responsabile della Sezione del FAI di Castelvetrano ha coinvolto la comunità scolastica in un’esperienza di visita di alcuni monumenti e del Centro Storico dei Castelvetrano.

L’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, ha subito dato l’assenso all’iniziativa ed in particolare il 18 e il 22 novembre alcuni alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado dei plessi Pappalardo e Medi hanno rivestito il ruolo di ciceroni per i loro compagni di classe (146 alunni) e per gli alunni della Scuola Primaria per le classi IV e V dei plessi dell’Istituto, Dante Alighieri, Lombardo Radice e Verga (147 alunni).

Per i giovani ciceroni è stata una esperienza nuova che ha permesso loro di mettere al servizio degli altri i saperi, oltre che conoscere e studiare l’architettura e la storia della Chiesa di San Domenico e della Chiesa dell’Assunta (Chiesa Madre) per raccontarla agli altri.

Le due giornate sono un esempio delle attività di Educazione Civica svolte dalla scuola, come recita l’art.9 della Costituzione italiana “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

AUTORE. Patrizia Vivona