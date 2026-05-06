Nella giornata di domenica 26 aprile lo Stadio delle Palme “Vito Schifani” è stato il palcoscenico di una splendida pagina di sport giovanile. Nel prestigioso impianto palermitano si è svolto il Campionato Regionale di Atletica Leggera, riservato alla categoria ragazzi, che ha visto la partecipazione di 34 società sportive e circa 320 giovani atleti provenienti da tutta la Sicilia. Un grande evento organizzato dall’ASD Team Atletica Palermo, capace di trasformare una giornata di gare in una vera festa dello sport.

Tra le protagoniste della manifestazione si è distinta la Macadam Atletica Belice, guidata con passione e competenza dal tecnico Ignazio Profera, affiancato dai docenti della Scuola sec. di 1° Grado dell’I.C. Di Matteo, Carlo Genova e Vito Russo. Un lavoro sinergico tra scuola e territorio che continua a dare frutti concreti e prestigiosi.

A brillare con luce speciale sono stati gli alunni dell’Istituto Comprensivo, coinvolti nel progetto Scuola Attiva Junior, percorso che ha consentito a tanti ragazzi di scoprire il proprio talento atletico e di coltivarlo con impegno, sia durante le attività scolastiche sia nei pomeriggi sportivi e negli allenamenti federali.

La copertina della giornata spetta senza dubbio a Mariejoel Cristaldi che, al suo esordio assoluto, ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale nel lancio del vortex. Una prova straordinaria la sua: con la misura di 37,70 metri, ha dominato la gara, lasciando la seconda classificata a ben cinque metri di distanza.

Ottimi segnali sono arrivati anche dal resto del gruppo. Nel salto in lungo si è messo in evidenza Giulio Mangiapanello, autore di una prestazione convincente, mentre nei 60 metri femminili ha ben figurato Maria Chiara Scirè, confermando buone qualità velocistiche.

Nei 1000 metri, all’esordio sulla distanza, Zoe D’Antoni ha chiuso con il tempo di 4’10”, dimostrando determinazione, resistenza e ampi margini di crescita.

La trasferta palermitana si chiude dunque con un bilancio più che positivo per la Macadam Atletica Belice e per l’I.C. “Di Matteo”: un titolo regionale, prestazioni incoraggianti e, soprattutto, la conferma che investire nei giovani significa costruire futuro.