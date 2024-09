Si chiama “Alunni in piazza: la magia del nuovo anno scolastico. Il mondo può essere salvato solo dal soffio di una scuola”, l’iniziativa che martedì 24 settembre, con inizio alle ore 9, verrà riuniti al Sistema delle piazze di Castelvetrano tutti gli alunni delle scuole dell’obbligo della città. E’ un evento per celebrare l’apertura dell’anno scolastico 2024/2025 organizzato dalla Pro Loco Castelvetrano-Selinunte, col patrocinio del Comune di Castelvetrano. Il Sistema delle piazze si trasformerà in un grande spazio di festa, accogliendo gli alunni delle scuole del nostro territorio, insieme a famiglie, insegnanti e tutta la cittadinanza.