Nella sede Unitre di Castelvetrano è stato presentato il libro “Frammenti di memorie” di Miranda Agnello, originaria di Castelvetrano ma residente a Mazara del Vallo. Il libro è un racconto che stimola il lettore a esplorare il proprio vissuto e a raccontare le proprie memorie, come un servizio al lettore per favorire un dialogo costruttivo con la società di oggi. Un’opera che mette in luce il coraggio di affrontare le difficoltà della vita, di reagire e di affermare il desiderio di libertà, con la consapevolezza che ogni esperienza, anche la più difficile, può essere una risorsa per la crescita e la bellezza della vita. Alla presentazione erano presenti, oltre l’autrice, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, il presidente della sezione Unitre Giuseppe Ancona, i sindaci di Mazara del Vallo e Campobello, Salvatore Quinci e Giuseppe Castiglione. Mariella Giamo ha aperto l’incontro, Francesca Gentile ha dialogato con l’autrice. Susanna Campagna ha letto alcuni passi del libro.

