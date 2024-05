Migliorare le competenze nelle più avanzate tecniche endoscopiche in ambito urologico è uno degli obiettivi del corso “Endourology Course Hands-on: State of the Art Looking at the Future”, che si svolgerà presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala il 9 e 10 maggio. Il corso, realizzato da Emanuele Caldarera, direttore dell’Unità Operativa Complessa Urologia dell’ospedale, in collaborazione con le Scuole di Specializzazione di Urologia delle Università di Messina e Catania, dirette rispettivamente da Vincenzo Ficarra e Sebastiano Cimino, è rivolto agli specializzandi degli ultimi anni con l’obiettivo di approfondire le tecniche endoscopiche di più̀ comune utilizzo sull’alta via escretrice urinaria, con particolare riferimento al trattamento della calcolosi urinaria.