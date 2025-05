Il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Paolo II” di Sciacca è stato dotato dell’Unità di Astanteria. Stessa cosa è avvenuta per l’ospedale “San Giovanni Di Dio” di Agrigento, mentre a Sciacca è stata soppressa l’Unità operativa semplice dipartimentale di Reumatologia. È quanto ha disposto il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della salute. Nel provvedimento è anche inserita la soppressione dell’Unità di Traumatologia dell’ospedale di Agrigento e la trasformazione delle Unità operative semplici dipartimentali di Oculistica e Ginecologica dell’ospedale di Licata, in Unità operativa semplice. Il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Paolo II” di Sciacca ha attraverso momenti di grave crisi per un organico ridotto, ma adesso la situazione è migliorata, con l’arrivo di quattro nuovi medici.

