Nasce all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo l’ ambulatorio pubblico ospedaliero di Medicina dello sport. Sarà inaugurato il prossimo mese, nell’Unità operativa di cardiologia del presidio sanitario e offrirà servizi mirati per coloro che svolgono attività sportiva in maniera agonistica, ma anche non agonistica. L’ambulatorio si avvarrà dell’apporto di Stefano Saladino, cardiologo in servizio nel reparto e specialista in medicina dello sport. “Con l’ambulatorio ospedaliero di medicina dello sport – dice il direttore generale dell’Asp Trapani Ferdinando Croce – potenziamo e rendiamo più innovativa l’offerta sanitaria territoriale, attraverso un approccio integrato tra due branche della medicina, che punta non solo a curare ma a prevenire alcune patologie, con un particolare riguardo alla salute cardiovascolare dei giovani atleti e di tutti coloro che praticano attività fisica in modo regolare”. Le visite per l’ambulatorio di medicina dello sport possono essere prenotate attraverso il cup. Per i minorenni la visita per l’idoneità sportiva sarà gratuita, in quanto rientra nei livelli essenziali di assistenza.

AUTORE. Redazione