Apprendere le tecniche di prevenzione e sicurezza e quelle di utilizzo del defibrillatore in caso di emergenza. È quanto hanno fatto i volontari del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana ai dipendenti del centro socio-terapeutico “Oasi di Torretta Ets”. Grazie all’utilizzo di un manichino e della strumentazione necessaria in caso di emergenza, i volontari Cri hanno spiegato ai dipendenti della struttura socio-sanitaria come intervenire. Al termine del corso il presidente del centro socio-terapeutico Nadia Signorello e il vice Domenico Bono hanno consegnato al presidente del comitato Cri di Castelvetrano una targa ricordo realizzata proprio dai ragazzi che frequentano il centro.

AUTORE. Redazione