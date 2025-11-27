Sabato 22 novembre, si è tenuto all’Agriturismo Carbona un pomeriggio dedicato ai bambini, un momento di condivisione e scoperta per i più piccoli che hanno conosciuto attraverso racconti e leggende la storia di Federico II, addentrandosi nei racconti del nostro territorio e approcciandosi attraverso i propri sensi alla scoperta di uno dei tesori più importanti della nostra terra: l’olio d’oliva. , un momento di condivisione e scoperta per i più piccoli che hanno conosciuto attraverso racconti e leggende la storia di Federico II, addentrandosi nei racconti del nostro territorio e approcciandosi attraverso i propri sensi alla scoperta di uno dei

I bambini sono infatti stati protagonisti di degustazioni di diversi tipi di olio e avendo appreso che re Federico II è stato incoronato proprio con questo unguento straordinario, hanno poi realizzato con le proprie mani la corona del Re, accompagnati da un imperatore d’eccezione che si è presentato a loro lasciandoli con gli occhi pieni di stupore.

Il pomeriggio è continuato tra sguardi pieni di curiosità, musica e piatti sapientemente realizzati e rigorosamente ricercati e preparati con olio di oliva dell’agriturismo Carbona. Ore di meraviglia e piene di gioco per i bambini e momenti di grande serenità per i più grandi che hanno assistito alla spiegazione da parte di esperti dell’olio nuovo accompagnato da un aperitivo condiviso con i propri figli. A fine giornata, ai bambini è stato consegnato un sacchettino di gadget che l’agriturismo ha omaggiato, in ricordo di un pomeriggio speciale in cui ognuno di loro ha conosciuto e apprezzato uno dei prodotti che ci rappresenta nel mondo.