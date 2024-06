Gli alunni del 2° Circolo G. Di Matteo e precisamente le classi quarte e quinte, hanno avuto la possibilità di partecipare ad un viaggio d’istruzione che gli ha permesso di visitare il Parco Nazionale dell’Aspromonte, cuore naturale della Magna Grecia.

L’escursione durata qualche giorno, ha rappresentato l’attività conclusiva di un percorso di educazione ambientale, cofinanziato dalla Regione Calabria, finalizzato alla conoscenza ed al rispetto delle “aree protette” in quanto patrimonio da preservare, alla valorizzazione del legame fisico con l’ambiente attraverso “camminate ecologiche” guidate da personale esperto e qualificato.

Una full immersion alla scoperta del patrimonio storico-artistico e paesaggistico di uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.

A condividere quest’esperienza con gli alunni ci sono stati i docenti accompagnatori e la Dirigente Scolastica, prof. Maria Luisa Simanella, che ha sostenuto il progetto fin dalle battute iniziali per la sua importante valenza formativa : “ il viaggio è sempre uno straordinario strumento di arricchimento personale, di socializzazione e di integrazione culturale, un possesso per sempre, come affermavano i Greci; in questo caso gli alunni hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza unica, molto coinvolgente, caratterizzata dal contatto diretto con i luoghi, i paesaggi, la cultura e la storia.”

Tra le testimonianze dei giovani escursionisti ne riportiamo di seguito alcune:

“L’Aspromonte è un luogo incontaminato, in cui si è veri ospiti della natura, in cui il clima cambia rapidamente e in cui regna un silenzio incontrastato che a volte è disturbato dal sibilo del vento o dal rintocco delle campane”.

“Abbiamo ammirato panorami mozzafiato: il fascino di Scilla dominata dall’austero Castello dei Ruffo, l’affascinante borgo marinaro di Chianalea – sito Unesco –dove il mar Tirreno penetra sin quasi dentro le abitazioni; l’affaccio al belvedere per ammirare lo stretto di Messina, la nostra Sicilia e l’Etna; la visita al “Cippo di Garibaldi”, il bosco dove Garibaldi fu ferito in Aspromonte”;

