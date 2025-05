Anche due alunni dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa, Vito Capo e Mia Pellicane, baby sindaci di Salaparuta e Santa Ninfa, sono stati due dei protagonisti della Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi. Proprio ieri presso l’Assemblea regionale siciliana si è riunita il consiglio comunale dei ragazzi. Dopo i saluti e gli interventi istituzionali, infatti, i giovani sindaci hanno avuto modo di condividere esperienze e progetti relativi ai loro Comuni. L’iniziativa mira a rafforzare la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale tra i giovani, fornendo loro uno spazio per esprimere le proprie idee e contribuire allo sviluppo della propria comunità. La riunione odierna è un importante riconoscimento dell’impegno e della creatività dei giovani siciliani, e rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un futuro più inclusivo per la regione. I due alunni sono stati accompagnati dalle docenti referenti Maria Grazia Tramonte per il plesso di Salaparuta e Patrizia Zummo per il plesso di Santa Ninfa, nonché dal sindaco di Salaparuta Michele Antonino Saitta e dall’assessore del comune di Santa Ninfa, Maria Terranova. La dirigente scolastica Maria Letizia Natalia Gentile si è congratulata con i due alunni per la partecipazione a questo momento di cittadinanza attiva.