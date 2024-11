Si chiama “alberi per il futuro” l’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale con la messa a dimora di migliaia di nuovi alberi e che si svolgerà anche in provincia di Trapani dal 15 al 17 di novembre. A Castelvetrano, Gibellina, Trapani e Salemi, saranno messi a dimora lecci, roverelle e piccoli arbusti, parte forniti dall’Azienda Forestale della Regione Siciliana, e parte donati dagli attivisti del Movimento. Questo il calendario: Castelvetrano, 15 novembre ore 11, Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” (via Catullo, 8); Gibellina, 16 novembre, ore 9,30, via Brancati (di fronte la chiesa madre); Trapani, 17 novembre, ore 9,30, viale Marche angolo via Pietro Mascagni (quartiere Sant’Alberto); Salemi, 17 novembre, ore 9,30, parcheggio adiacente via Dante Alighieri (Ss. 118 vicino caserma dei Carabinieri).

«La scelta di Gibellina, indicata dal Ministero della Cultura come “capitale dell’arte contemporanea 2026”, non è casuale – afferma Cristina Ciminnisi, deputata regionale componente della IV Commissione Ambiente dell’ARS –. Gibellina vince il contest con il dossier “Portami il futuro” e davvero non possiamo immaginare un futuro senza alberi o fatto solo di architetture. Al contrario, le opere che a Gibellina modellano le forme e lo spazio come mezzi di espressione, si prestano perfettamente per essere affiancate alla forestazione urbana, trasformando aree cittadine in esperienze estetiche immersive, rifugi verdi e spazi di contemplazione».

