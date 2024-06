L’Agenzia di Sciacca di Generali Italia SPA grazie alla preziosa collaborazione degli uffici di Castelvetrano, organizza il 1° Open Day Tennis Club Castelvetrano, che si terrà domenica 7 luglio, a partire dalle 9:30, nei suggestivi campi da gioco del Momentum Resort di Marinella di Selinunte. Questo appuntamento sportivo, oltre a celebrare il tennis e lo spirito di comunità, vedrà la partecipazione del team di consulenti guidati dall’agente generale Michele Cudia. Durante l’evento i consulenti saranno a disposizione dei partecipanti per approfondire tematiche legate alla salute e alla previdenza. L’obiettivo è contribuire alla cultura del benessere e della prevenzione e affermarsi come partner di vita nei momenti rilevanti delle persone. Non perdete l’opportunità di unirvi a questa giornata di sport, salute e benessere. Ad ogni partecipante sarà rilasciato un Attestato di partecipazione. Per info e contatti è possibile contattare i numeri di telefono: 0925.21344 (Agenzia di Sciacca) oppure 0924.901224 (Uffici di Castelvetrano)