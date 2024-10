Sono cinque i Comuni della Valle del Belìce coinvolti nella prima edizione del Rally Valle del Belìce, che si corre sabato 26 e domenica 27 ottobre. La gara è valevole per il campionato siciliano. Lo start della prima edizione del rally, organizzato dall’Automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna, si terrà dal centro abitato di Partanna. «Questa voglia di riproporre un Rally, in questo territorio – afferma Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani – ha radici lontane, dove si fondono diversi elementi per alimentarne ancora la forza attrattiva che essa sa dare». E, poi, ci sono i luoghi, quelli che ospiteranno le prove speciali con Partanna che sarà il teatro naturale della manifestazione. Il parco assistenza è organizzato nella zona Camarro di Partanna. «Un coinvolgimento totale – continua Pellegrino – dove la kermesse motoristica unitamente a piloti, macchine, meccanici, fans, appassionati, curiosi, si riverserà in città, perché, senza nessuna spropositata enfatizzazione, si può affermare che le prove speciali lungo il percorso di gara avranno una cornice di pubblico smisurata. E l’evento nell’evento di questo 1° Rally Valle del Belice sarà la prova speciale denominata “Cassaro”, che terminerà dentro Partanna, immaginando fin da ora un’apoteosi… di gente».