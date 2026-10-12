Al via da oggi, lunedì 12 ottobre 2026, la campagna di vaccinazione antinfluenzale e respiratoria dell’ASP Trapani per la stagione 2026/2027. La campagna proseguirà fino al 28 febbraio 2027, con l’obiettivo di garantire una protezione capillare ai cittadini prima dell’arrivo del picco stagionale.

L’iniziativa, coordinata dall’Unità operativa complessa Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva del Dipartimento di Prevenzione, punta a rafforzare la copertura contro i principali virus respiratori. Data la probabile co-circolazione di diversi patogeni, l’offerta di quest’anno include non solo il vaccino antinfluenzale, ma anche le vaccinazioni contro Sars-Cov2 (Covid), Virus Respiratorio Sinciziale (RSV) e Pneumococco.

La vaccinazione viene offerta in modo attivo e gratuito a tutti gli aventi diritto. La Sanità pubblica garantirà una corsia prioritaria ai soggetti over 60 e alle persone affette da patologie croniche o a rischio di complicanze.

La profilassi stagionale è fortemente raccomandata per: Bambini e adolescenti dai 2 anni in su, compresi ragazzi che frequentano scuole e università; Adulti persone con più di 60 anni; Donne in gravidanza e nel periodo post-partum; Soggetti a rischio: chiunque presenti patologie che aumentano il rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza; Servizi pubblici essenziali: personale sanitario, forze di polizia e addetti a servizi di primario interesse collettivo; Categorie professionali specifiche: addetti all’attività di allevamento animale.

Per i più piccoli (bambini a partire dai due anni e adolescenti) è prevista principalmente la somministrazione di un vaccino attenuato sotto forma di spray nasale, una modalità indolore e ben tollerata.

I cittadini potranno ricevere il vaccino rivolgendosi a una vasta rete di punti assistenziali sul territorio della provincia di Trapani, Ambulatori vaccinali distrettuali dell’ASP; Medici di medicina generale (medici di famiglia); Pediatri di libera scelta ; Punti vaccinali dedicati all’interno dei presidi ospedalieri della provincia.