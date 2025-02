L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo” ha ufficialmente dato il via al progetto “STEM…CHE PASSIONE!”, un’iniziativa innovativa che mira a sviluppare le competenze scientifiche, digitali e multilinguistiche di studenti e docenti. Nell’ambito del PNRR – Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023), il plesso Ruggero Settimo ospiterà 21 percorsi formativi, rivolti a tutti i cicli scolastici.

L’obiettivo principale del progetto è integrare nei curricula scolastici attività e metodologie innovative, capaci di potenziare le competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, le cosiddette discipline STEM, oltre a rafforzare l’apprendimento delle lingue straniere.

Un’opportunità preziosa sia per gli studenti, che potranno avvicinarsi ai saperi del futuro, sia per i docenti, che avranno modo di aggiornare le proprie competenze didattiche.

Con l’avvio dei percorsi formativi, l’Istituto conferma il suo impegno nell’innovazione didattica, promuovendo un’educazione sempre più al passo con le sfide del presente e del futuro.

AUTORE. Patrizia Vivona