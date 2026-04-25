Successo di pubblico per la prima edizione di “Selìbria”, la fiera del libro organizzata dal Club per l’Unesco di Castelvetrano, guidato da Nicola Miceli, in collaborazione col Parco archeologico e Coop Culture. All’interno del baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte per tutta la giornata di oggi, dalle 10 alle 19, sono stati invitati i piccoli editori del territorio che hanno esposto i testi pubblicati. Durante la mattinata, nell’ambito dello spazio “Venti minuti con l’autore”, sono intervenuti Maurizio Tosco, autore de “L’Immacolata segreta del ’43: lo sbarco in Sicilia, il briefing di Roosevelt a Castelvetrano” e Graziella Zizzo (insieme al regista Rino Marino), autrice de “La vita è altrove. Riflessioni, storie, ricordi di una psicoterapeuta nel mondo della mafia”. Nel pomeriggio convegno sul tema “Tra mito e inchiostro. Editoria e libri ieri e oggi”, con gli interventi di Ernesto Oliva (Rai Sicilia), Salvatore Pisciotta (docente), Giuseppe Girgenti (Università Vita Salute San Raffaele di Milano).